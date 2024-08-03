Ağızlıksız sokağa çıkartılan köpeği polis vurdu. Fransa'da da gösteri yapsanıza

Türkiye’de Sokak hayvanları düzenlemesi yürürlüğe girdi. 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle hayvanseverler sokağa çıkarak yasaya tepki gösterdi ve protestolar düzenlendi.

FRANSA'DA AĞIZLIKSIZ KÖPEK VURULDU

Türkiye’de sokak köpeklerine yönelik düzenlemeye tepkiler gelirken Fransa’da yaşanan olayda, sahipli bir köpek ağızlıksız sokağa çıkarıldığı için polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İddiaya göre polis ekipleri sahipli bir köpeğin ağızlıksız şekilde sokakta dolaştığı ihbarını alarak harekete geçti. Gelen ihbarda köpeğin agresif davranışlar sergilediği ve çevredeki insanları tehdit ettiği aktarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin kontrol altına alınamadığı ve halk için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle köpeği silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

KÖPEK KOSTÜMÜ GİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Kilis'te yaşanan bir protesto damga vurmuştu. Sokak köpeklerine yönelik eylemde bir vatandaş köpek kostümü giyerek ağladı.

Eylemcinin "Beni yok edeceksiniz! Allah'ım, duy beni. Beni de sen yarattın, onu da... Ama o öldürmek istiyor beni! Beni yok etmek istiyor. Yardım et Allah'ım." şeklinde feryat etmesi viral olmuştu.

TÜRKİYE'DEN PROTESTO GÖRÜNTÜSÜ: