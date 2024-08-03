Ağızlıksız sokağa çıkartılan köpeği polis vurdu. Fransa'da da gösteri yapsanıza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ağızlıksız sokağa çıkartılan köpeği polis vurdu. Fransa'da da gösteri yapsanıza

Türkiye’de sokak hayvanları düzenlemesinin yürürlüğe girmesine tepkiler gelirken Fransa’da sahipli bir köpek ağızlıksız sokağa çıkarıldığı için polis ekipleri tarafından vuruldu.

Türkiye’de Sokak hayvanları düzenlemesi yürürlüğe girdi. 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle hayvanseverler sokağa çıkarak yasaya tepki gösterdi ve protestolar düzenlendi.

FRANSA'DA AĞIZLIKSIZ KÖPEK VURULDU

Türkiye’de sokak köpeklerine yönelik düzenlemeye tepkiler gelirken Fransa’da yaşanan olayda, sahipli bir köpek ağızlıksız sokağa çıkarıldığı için polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İddiaya göre polis ekipleri sahipli bir köpeğin ağızlıksız şekilde sokakta dolaştığı ihbarını alarak harekete geçti. Gelen ihbarda köpeğin agresif davranışlar sergilediği ve çevredeki insanları tehdit ettiği aktarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin kontrol altına alınamadığı ve halk için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle köpeği silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

KÖPEK KOSTÜMÜ GİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Kilis'te yaşanan bir protesto damga vurmuştu. Sokak köpeklerine yönelik eylemde bir vatandaş köpek kostümü giyerek ağladı.

Eylemcinin "Beni yok edeceksiniz! Allah'ım, duy beni. Beni de sen yarattın, onu da... Ama o öldürmek istiyor beni! Beni yok etmek istiyor. Yardım et Allah'ım." şeklinde feryat etmesi viral olmuştu.

iis.jpg

isci.jpg

TÜRKİYE'DEN PROTESTO GÖRÜNTÜSÜ:

kilis-te-ilginc-gosteri-kopek-kostumu-giyen-adam-17394462-8747-m.webp

Son Haberler
Akaryakıtta bomba Salı gecesi patlayacak Ekonomi
Akaryakıtta bomba Salı gecesi patlayacak
Özgür Özel kızıyla Filenin Sultanları'nı izleyecek Gündem
Özgür Özel kızıyla Filenin Sultanları'nı izleyecek
Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 913,5 milyar lirayı aştı Ekonomi
Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 913,5 milyar lirayı aştı
Troll Furkan Bölükbaşı Haniye için ‘Kanı yerde kalmayacak’ dedi unutamayacağı cevabı yedi. Naapcan Starbucks mü bascan? Gündem
Troll Furkan Bölükbaşı Haniye için ‘Kanı yerde kalmayacak’ dedi unutamayacağı cevabı yedi. Naapcan Starbucks mü bascan?
Elif Berra Gökkır çeyrek finalde Spor
Elif Berra Gökkır çeyrek finalde
İçki içmelerinden rahatsız oldu komşularını bıçakladı Gündem
İçki içmelerinden rahatsız oldu komşularını bıçakladı
81 ildeki tüm emeklilere ücretsiz resmen bedava oldu Ekonomi
81 ildeki tüm emeklilere ücretsiz resmen bedava oldu