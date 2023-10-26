Ağrı Dağı eteğinde öğrenciler vücutlarıyla 100’üncü yıl koreografisi oluşturdu

Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Şehit Erhan Ciyapul Anadolu Lisesi öğrenciler, Ağrı Dağı eteğinde vücutlarıyla 100’üncü yıl koreografisi oluşturdu.

Ağrı Dağı eteğinde öğrenciler vücutlarıyla 100’üncü yıl koreografisi oluşturdu

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Aralık Şehit Erhan Ciyapul Anadolu Lisesinde öğrenim gören 160 öğrenci, Ağrı Dağı’nın 1500 rakımındaki Yeni Doğan Köyü kırsalım Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Aralık Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Demirel ve öğretmenleriyle ellerinde bayraklarla 3 kilometre yürüyen öğrenciler, önce 1954 yılında Ağrı Dağı’na çıkarken şehit olan askerlerin mezarını ziyaret edip, dua okudu. Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, 1500 rakımda vücutlarıyla 100’üncü yıl koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin, büyük emek vererek yaptıkları koreografi dron kameralarıyla da kayıt altına alındı.

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