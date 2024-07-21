Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu

Kaynak: İHA
Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede tipiye yakalanan ve kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda yakalandıkları tipi sebebiyle kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları ekiplerce devam ediyor.

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Rehber Resul Civaş ve dağcı ekibi Ağrı Dağı zirvesinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş bölgede oluşan buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi geçirdi.

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Civaş, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından düştüğü yarıktan kendi imkânlarıyla çıktı.

Van'dan gelen 10 kişilik AFAD dağcı grubu da kayıp 2 dağcı için arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nce canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da arama çalışmalarına dahil edildi. AFAD ve dağcı ekiplerinin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen sürüyor.

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