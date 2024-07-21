Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu

Dün 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda yakalandıkları tipi sebebiyle kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları ekiplerce devam ediyor.

Rehber Resul Civaş ve dağcı ekibi Ağrı Dağı zirvesinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş bölgede oluşan buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi geçirdi.

Civaş, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından düştüğü yarıktan kendi imkânlarıyla çıktı.

Van'dan gelen 10 kişilik AFAD dağcı grubu da kayıp 2 dağcı için arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da arama çalışmalarına dahil edildi. AFAD ve dağcı ekiplerinin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen sürüyor.