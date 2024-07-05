Ağrı Dağı'nda Avrupa rekoru! Nefes kesen anlar

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 12 kişilik ekip, 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandı. Abdullah Yıldız ve arkadaşları zaman zaman kar yağışı ve fırtına engeliyle karşılaştı.

Bugün sabah saatlerinde zirveye ulaşan ekip, kısa bir dinlenme sonrasında buzullarda yamaç paraşütünü çıkararak atlayışa hazır hale geldi. Son hazırlıkların ardından Yıldız, arkadaşlarının alkışları arasında koşarak uçuşa geçti ve Doğubayazıt ilçesine iniş yaptı.

AVRUPA REKORU KIRDI

İlçe halkı ve köylüler tarafından izlenen Yıldız, alkışla karşılandı. Yıldız, Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nın zirvesinden paraşütle atlayarak Avrupa rekoru kırdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Ağrı Valiliği, uçuşla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, “Valiliğimiz ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle; 5 bin 137 metre yüksekliği, değişken hava şartları ve dik yamaçlarıyla Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'mızda yapılan zorlu atlayış ile yamaç paraşütünde Avrupa rekoru kırıldı. Geçmişte terörle anılan bölge, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılarak doğa sporları için cazip bir merkez haline geldi. Bu zorlu atlayışı gerçekleştirilen Abdullah Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.