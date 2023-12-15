Ağrı Dağı’nın zirvesinde belirdi. Herkes UFO sandı gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: AA
Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nda belirdi. Görenler UFO sandı ama gerçeğin güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkan Mercek bulutları olduğu ortaya çıktı.

Bu bulut, İran, Nahçıvan ve Ermenistan’dan da görülebilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde oluştu.

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Halk arasında “şapka” olarak da bilinen bu bulut, güneşin doğuşuyla birlikte Iğdır ve Ağrı’da farklı yerlerden izlenebilen güzel bir manzara sundu.

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MERCEK BULUTU NEDİR?

Mercek bulutu, dalgalı hava akımının en soğuk olduğu yerlerde meydana gelen bir bulut çeşididir.

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Havanın nem oranı yüksekse, yukarı ve aşağı hareket eden hava, basınç ve sıcaklık değişimi nedeniyle su buharının yoğunlaşmasına ve buharlaşmasına sebep olur.

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Böylece mercek şeklindeki bu bulutlar ortaya çıkar. Mercek bulutları, 2 bin ile 5 bin metre arasındaki yüksekliklerde görülür.

Bulutu oluşturan hava çok hızlı hareket etse de, mercek bulutları aynı yerde duruyormuş gibi görünebilir.

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