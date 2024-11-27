Ağrı Diyadin'de çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı Diyadin'de çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışı ile birlikte kendini sokağa atan çocuklar kartopu oynayarak eğlendiler.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışı ile birlikte kendini sokağa atan çocuklar kartopu oynayarak eğlendiler.

Karın yağması ile dışarı çıkan çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Karın yağdığını gören çocuklar dışarı çıkarak karda oyunlar oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kar yağışını sevinçle karşılayan Diaydin'li çocuklar, kartopu oynamanın keyfini doyasıya yaşadı.

Kar yağışı ile birlikte kendilerini dışarı atan çocuklardan Fırat Efe Karip , kartopu oynayarak eğlendiklerini belirterek, bu sene çok geç kar yağdı. Kar yağdığı için dışarı attık kendimizi. Arkadaşlarımız ile kartopu oynuyoruz. Kardan adam yapıyoruz sonra alıp deviriyoruz dedi

Ağrı Diyadin'de çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı

Ağrı Diyadin'de çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı

Ağrı Diyadin'de çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı

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