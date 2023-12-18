Ağrı gideriyor uyku düzenliyor

HOROZ HAYASI NE İŞE YARAR?
Horoz hayası bitkisinin yaprakları adeta şifa kaynağı. Peki, Horoz hayası nedir, ne işe yarar? İşte yanıtı…
Horoz Hayası hangi hastalıkları iyileştiriyor? Latince adı, Paris Incompleta.
Yaprakları kurutularak toz haline getiriliyor. Günde 7 gr kullanılabiliyor.
Yaprakları yakı gibi konulursa urların gelişmesini engelliyor.
Özellikle Siyatikte, mafsal ağrılarında, balgam söktürücü, sinirleri teskin edici, ağrıları giderici ve uyku verici olarak kullanım alanı bulabiliyor.
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