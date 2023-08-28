Ağrı Valisi Koç, hudut komutanlıklarında incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte 13. Hudut Bölük Komutanlığı, 4. Hudut Tabur Komutanlığı, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ve 10. Hudut Bölük Komutanlığını gezdi.

Ziyaretlerde, hudut komutanlarından bölgedeki güvenlik durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Koç, görevli askerlerle de sohbet etti.

Vali Koç, hudut komutanlıklarının önemli bir görev ifa ettiklerini belirterek "Bugün sınır hattımızı bekleyen hudut kartallarımızı ziyaret ettik. Sınırlarımız onlara, onlar Allah’a emanet." dedi.