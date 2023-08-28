Ağrı Valisi Koç, hudut komutanlıklarında incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesindeki hudut komutanlıklarını ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Ağrı Valisi Koç, hudut komutanlıklarında incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte 13. Hudut Bölük Komutanlığı, 4. Hudut Tabur Komutanlığı, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ve 10. Hudut Bölük Komutanlığını gezdi.

aw017425-04.jpgZiyaretlerde, hudut komutanlarından bölgedeki güvenlik durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Koç, görevli askerlerle de sohbet etti.

aw017425-03.jpg

Vali Koç, hudut komutanlıklarının önemli bir görev ifa ettiklerini belirterek "Bugün sınır hattımızı bekleyen hudut kartallarımızı ziyaret ettik. Sınırlarımız onlara, onlar Allah’a emanet." dedi.

aw017425-02.jpg

aw017425-06.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Rakibini ısıran Kocaelili oyuncu oyundan atıldı. Birinci Lig'de Suarez vakası Spor
Rakibini ısıran Kocaelili oyuncu oyundan atıldı. Birinci Lig'de Suarez vakası
Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ilk üç kent Türkiye'den Güncel
Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ilk üç kent Türkiye'den
Konya'da anız yangını paniğine neden oldu Güncel
Konya'da anız yangını paniğine neden oldu
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama Dünya
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama
Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu Siyaset
Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu
Katil ‘bizden’ olunca! Yazarlar
Katil ‘bizden’ olunca!