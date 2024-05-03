Ağrı’da 1 milyon 500 liralık hırsızlık

Kaynak: İHA
Ağrı’da 1 milyon 500 liralık hırsızlık
Ağrı’da, içerisinde 1 milyon 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan kasayı çalan hırsızlar emniyetin operasyonuyla yakalandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, ev sahiplerinin düğüne gitmesini fırsat bilen hırsızlar merdiven dayayarak eve giriş yaptı.

Evde bulunan ve içerisinde 1 milyon 500 TL değerinde ziynet eşyası ve para olan 150 kilogram ağırlığındaki kasayı çalan hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini taradıktan sonra şüphelilerin araçlarını ve kimliklerini belirledi.

Sıkı bir takip ve izleme sonrasında şüphelilerden H.G ve B.A yakalandı. Çalınan kasanın bulunmasına ilişkin arama başlatan ekipler, 150 kiloluk kasayı bir evin bahçesinde bulunan hayvan gübresi yığını arasında ele geçerdi.

Çıkarılan mahkemece şüphelilerden biri yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol koşuluyla serbest kalırken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü. Çalınan kasanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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