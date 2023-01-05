5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağrı'da 189 kaçak göçmen yakalandı: 6 tutuklama

Ağrı'da 189 kaçak göçmen yakalandı: 6 tutuklama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 189 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 6 zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:14
Takip Et

Ağrı'da 189 kaçak göçmen yakalandı, 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Ağrı'da 189 kaçak göçmen yakalandı: 6 tutuklama
+
Aa
-

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenlerin yurda girişlerini organize eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda 19 zanlının yakalanmasına yönelik ilçedeki 21 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 12 kişi ile 189 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

7 göçmen kaçakçısının da yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
3
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
4
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
5
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Taksim metrosunda hareketli saatler
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
﻿Babuşçu'dan KKM'ye makyaj açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.