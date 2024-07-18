Ağrı'da 500 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ağrı'da 500 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Ağrı'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 500 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 8 adet çeşitli markalarda cep telefonu, 5 adet saç şekillendirici, 2 adet dikey süpürge ve 2 adet lazer epilasyon cihazı ele geçirildi. Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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