Ağrı’da Canlı Hayvan Borsası geri dönüyor! Tarih belli oldu

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şap hastalığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde borsanın yeniden hizmete açılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İlimizde şap hastalığı nedeniyle geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen Canlı Hayvan Borsası, alınan tedbirler, yürütülen sağlık kontrolleri ve aşılama çalışmalarının ardından 10 Eylül 2025 Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Canlı Hayvan Borsası’nın açılmasıyla birlikte, üreticilerimizin hayvanlarını güvenli koşullarda satışa sunmaları, alıcıların ise kontrollü ve şeffaf bir ortamda alışveriş yapmaları sağlanacaktır. Bu sayede hem hayvancılık sektörümüzün gelişimine hem de ilimiz ekonomisine katkı sunulması hedeflenmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Şap hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması için aşılama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği, ayrıca kontrollerin ilgili kurumlarca titizlikle sürdürüleceği de vurgulandı.