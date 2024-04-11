Ağrı''da dere taştı. Çok sayıda ev su altında kaldı

Kaynak: DHA
Ağrı''da dere taştı. Çok sayıda ev su altında kaldı
Ağrı’nın Patnos ilçesinde sağanak ve eriyen kar sebebiyle dere taştı. Yaşanan taşkında evler sular altında kalırken ilçede çok sayıda koyun da öldü.

Patnos’ta son 2 günde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Çay Mahallesi'nden geçen Bağdişan Deresi taştı. Dere yatağından taşan su mahalledeki bazı evlerde taşkınlara yol açtı. Ahırlarda bulunan çok sayıda koyun öldü.

EVLERİ SU BASTI

Taşkının ardından Patnos Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çay Mahallesi’ne sevk edilen ekipler, dere yatağındaki suyu temizleyerek taşkına karşı tedbir aldı. Ekipler, evlerde biriken suyu da tahliye etti.

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Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, su baskınları nedeniyle hasar oluştuğunu fakat can kaybının olmadığını ifade etti. Ekiplerin hasarı en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Taşkın, zarar gören vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.

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