Ağrı’da dev uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı’da dev uyuşturucu operasyonu
Ağrı’da, polis 17 zehir satıcısını yakalamak için 250'ye yakın polisle şok bir baskın düzenledi. 16 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişi tutuklandı. Yüksek miktarda uyuşturucu ve 45 bin 800 TL para ele geçirildi.

Ağrı'da narkotik polisi zehir tacirlerini takibe aldı. 17 sokak satıcısının yakalanması için Doğubayazıt'ta operasyon kararı alındı.

16 ayrı adrese 70 ekip, 223 personel, 14 özel harekat ekibi, 3 narkotik dedektör köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 sokak satıcısı kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarsa 6,61 gram esrar, 97,5 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 4 adet 9 mm tabanca, 4 adet şarjör, 37 adet 9 mm fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 800 lira para ele geçirildi.

Operasyon neticesinde yakalanan 15 şüpheli şahıs Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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