Ağrı’da dev uyuşturucu operasyonu

Ağrı’da, polis 17 zehir satıcısını yakalamak için 250'ye yakın polisle şok bir baskın düzenledi. 16 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişi tutuklandı. Yüksek miktarda uyuşturucu ve 45 bin 800 TL para ele geçirildi.