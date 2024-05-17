Ağrı’da dev uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da narkotik polisi zehir tacirlerini takibe aldı. 17 sokak satıcısının yakalanması için Doğubayazıt'ta operasyon kararı alındı.
16 ayrı adrese 70 ekip, 223 personel, 14 özel harekat ekibi, 3 narkotik dedektör köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 sokak satıcısı kıskıvrak yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarsa 6,61 gram esrar, 97,5 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 4 adet 9 mm tabanca, 4 adet şarjör, 37 adet 9 mm fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 800 lira para ele geçirildi.
Operasyon neticesinde yakalanan 15 şüpheli şahıs Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.