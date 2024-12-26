Ağrı'da "fahiş fiyat" denetimleri arttırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından İl Ticaret ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlere başladığı belirtildi.

Ekiplerin, işletmelerde temel ihtiyaç ve gıda ürünlerine yönelik etiket fiyatı, en son fiyat değişim tarihi ve haksız fiyat artışı gibi birçok alanda denetim gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışıyla ilgili şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.