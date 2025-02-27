Ağrı’da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

Olay, bugün saat 09.11 sıralarında, Ağrı il merkezine bağlı Yoncalı köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından araç içerisinde mahsur kalan 2 vatandaşın bulunduğu bilgisi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 2 araç ve 7 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekip, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine sevk edildi.

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AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde sıkışan 2 kişi sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.