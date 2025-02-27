Ağrı’da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

Kaynak: İHA
Ağrı’da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

Ağrı'da kaza meydana geldi. Araç şarampole yuvarlandı, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. AFAD ekipleri vatandaşları kurtardı.

Olay, bugün saat 09.11 sıralarında, Ağrı il merkezine bağlı Yoncalı köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından araç içerisinde mahsur kalan 2 vatandaşın bulunduğu bilgisi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 2 araç ve 7 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekip, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine sevk edildi.

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AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde sıkışan 2 kişi sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağrı’da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

Ağrı’da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

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