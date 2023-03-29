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Fırtınada devrilen ağaç 7 öğrenciyi yaraladı

Ağrı'da etkili olan fırtınada facia yaşandı. Kentin Patnos ilçesinde yaşanan olayda okul bahçesinde devrilen bir ağaç 7 öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:18
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Ağrı'da fırtınada ağaç devrildi

Fırtınada devrilen ağaç 7 öğrenciyi yaraladı
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(DHA) İlçede öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı'nın Patnos ilçesinde fırtınada devrilen ağaç, okulun bahçesine düştü. Bu sırada bahçede oyun oynayan 7 öğrenci yaralandı.

Fırtınada Zirekli köyünde bir ağaç devrildi. Ağacın okulun bahçesine düşmesiyle oyun oynayan öğrenciler Y.B., A.D., Ö.D., N.D., E.D., H.D. ve A.D. yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca ilçede fırtına nedeniyle bir binanın kopan çatısı caddeye düştü. Olayda yaralanan olmazken, Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesi'nde de inşaatı devam caminin çatısı fırtınada uçtu.

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