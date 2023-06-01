Ağrı'da foseptik çukuruna düşen Miray Asel, yaşamını yitirdi

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti. Güleser ve Reyis Ülgay çifti, sabah saatlerinde çocukları Miray Asel ile birlikte kiraladıkları ahırda bulunan hayvanlarına bakmak için mahalleye gitti. Çift, hayvanların bakımını yaparken çocuklarını araçta bıraktı. Bakımlarını tamamladıktan sonra araca döndüklerinde çocuklarını bulamayan Ülgay çifti, hemen saat 11.00 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek Miray Asel'in arama çalışmaları başlatıldı. Ancak çocuğa veya herhangi bir izine rastlanmadı. Ekipler, ahırın yakınındaki foseptik çukurunda arama yapmaya başladı. İş makinelerinin yardımıyla yapılan arama sonucunda, saatler ilerledikçe küçük kızın cansız bedeni bulundu. Çocuğun cesedi ekipler tarafından çıkarılarak Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü, otopsi için hazırlandı.

Olayla ilgili soruşturma halen devam etmektedir.