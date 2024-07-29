Ağrı’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü kavşağında meydana geldi. Ağrı istikametine gitmekte olan M.U. yönetimindeki 34 GFD 356 plakalı otomobil, kavşakta N.A.’nın kullandığı 34 DHN 334 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yolun sağına savruldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, iki sürücü de dahil olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.