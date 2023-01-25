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Sır perdesi aralandı! Evde 3 ceset bulunmuştu

Ağrı’da 3 kişinin cesedinin bulunduğu olayda, ev sahibi İlhami Gökser'in, eşi Şirvan Gökser ile Afganistan uyruklu çobanı öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Gökser’in olayı neden gerçekleştiğinin belirlenmesi için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:55
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Ağrı’da İlhami Gökser eşi Şirvan ile Afgan çobanı öldürüp intihar etmiş

Sır perdesi aralandı! Evde 3 ceset bulunmuştu
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Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyanlar, köyün biraz dışında oturan 3 çocuklu Gökser ailesinin evine gitti.

Köylüler evde, Şirvan ve İlhami Gökser çifti ile ismi belirlenemeyen Afganistan uyruklu çobanın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Gökser çifti ile Afgan çobanın cenazesini otopsi için Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırdı.

Otopsileri tamamlanan çift, köylerinde bugün öğlen saatlerinde köy mezarlığında toprağa verilecek. Afganistan uyruklu çobanın cenazesi ise, yakınları gelene kadar hastane morgunda bekletilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İlhami Gökser'in, tartıştığı Afganistan uyruklu çobanı kesici bir aletle ile eşi Şirvan Gökser'i ise tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olayın nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

(Kaynak: DHA)

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