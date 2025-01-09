Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulama noktasında yabancı uyruklu kişileri taşıyan bir araçta arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 733 paket sigara, 321 kilogram kuru üzüm, 198 kilogram İran fıstığı, 219 kilogram kurutulmuş çay, 189 kilogram şeker, 38 kilogram bal ve 66 cam meşrubat bardağı ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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