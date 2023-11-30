Ağrı’da kömür kullanımı nedeniyle artan hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor

Ağrı’da kışın gelmesiyle beraber kullanılan kömür kent merkezinde hava kirliliğine neden olurken, vatandaşların sağlığını da olumsuz etkiliyor.

KAYNAK: İHA
Ağrı’da kömür kullanımı nedeniyle artan hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor

Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, havaların soğumasıyla beraber doğalgazın olmadığı bölgelere ısınmak için kullanılan kömür kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Başta insan sağlığı olmak üzere birçok yönden olumsuz etkiye neden olan hava kirliliği, kentin üzerine özellikle akşam saatlerinde kara bir duman gibi çöküyor. Altyapı gerekçesiyle doğalgaz kullanılamayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise sağlık açısından büyük tehlike taşıyan hava kirliliğine çare bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Ağrı’nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde oturan Salih Doğan, evinin 50 metre yakınıma kadar gelen doğalgazın kendilerine verilmediğini dile getirerek yetkililerden çözüm bulmasını istedi.

Astım hastalığı bulunduğu için hava kirliliği nedeniyle dışarıya çıkamadığını belirten Doğan, “Altyapı olmadığı gerekçesiyle doğalgaz kullanamıyoruz. Soba yakıyoruz ancak kömürler çok fazla duman yapıyor. Astım hastasıyım. Bu yüzden çok rahatsız oluyorum. 50 metre uzağımızdan doğalgaz geçiyor ama biz kullanamıyoruz. Çok fazla duman ve is var ne yapacağımız bilmiyorum. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyorum. Çok uzak bir mahallede de değiliz” ifadelerini kullandı.

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