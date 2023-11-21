Ağrı'da mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin koyun kurtarıldı

Kent genelinde etkili olan yağmurun akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bırakmasının ardından, il merkezine yaklaşık 21 kilometre uzakta bulunan Dede Maksut Köyü'nde 3 çoban, 3 bin koyun ile birlikte merada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, köy korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan çobanlar ve 3 bin koyun yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile kurtarılarak Güvendik Köyü'ne getirildi.

Soğuk hava nedeni ile ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.