Ağrı'da mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin koyun kurtarıldı

Ağrı Merkeze bağlı Dede Maksut Köyü'nde kar yağışı ve tipi nedeni ile merada mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin koyun ekipler tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Ağrı'da mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin koyun kurtarıldı

Kent genelinde etkili olan yağmurun akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bırakmasının ardından, il merkezine yaklaşık 21 kilometre uzakta bulunan Dede Maksut Köyü'nde 3 çoban, 3 bin koyun ile birlikte merada mahsur kaldı.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, köy korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan çobanlar ve 3 bin koyun yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile kurtarılarak Güvendik Köyü'ne getirildi.

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Soğuk hava nedeni ile ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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