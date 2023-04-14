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Ağrı’da telefon hırsızları tutuklandı

Ağrı’da arabanın içerisinde unutulan cep telefonunu çalan hırsızlar mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 22:00
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Ağrı’da telefon hırsızları tutuklandı

Ağrı’da telefon hırsızları tutuklandı
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Ağrı merkez Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine su almak amacıyla giren A.E. isimli şahsın araç içerisinde unutmuş olduğu cep telefonu kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Cep telefonunun çalındığını fark eden A.E.’nin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresinde 63 saatlik kamera görüntülerini izleyerek arabadan telefonu alan şahsı tespit etti. Kimlik tespitinin ardından toplam 48 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi M.Y. ile olayı birlikte gerçekleştirdiği İ.B.’yi düzenlenen operasyonla yakalayan polis ekipleri, şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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