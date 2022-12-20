Ağrı'da 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirildi

(DHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, bir kişinin İran'dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. İran’dan gelen C.D. yönetimindeki TIR, durdurularak arama yapıldı. TIR’ın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü C.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.