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Ağrı’da 28 paket uyuşturucu madde ele geçirildi

Ağrı’da düzenlenen operasyonda 28 paket hâlinde toplam 12 bin 292 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:24
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Ağrı’da uyuşturucu operasyonu

Ağrı’da 28 paket uyuşturucu madde ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Ağrı’da 28 paket halinde toplam 12 bin 292 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar da Narkotik Dedektör Köpeği Pars’ın, İran plakalı bir tırda bulunan gaz tüpüne tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tüpün içerisine zulalanmış şekilde

28 paket hâlinde toplam 12 bin 292 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İran uyruklu olan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

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