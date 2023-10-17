Ağrı’da yabancı kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

Ağrı’da jandarma ekipleri, yabancı kaçakçılığı suçundan aranan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

KAYNAK: İHA
Ağrı’da yabancı kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 16 Ekim'de “bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama” suçundan aranan Ö.O. isimli şahıs tespit edildi. Şüpheli, Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

aw055197-01.jpgŞüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Doğubayazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

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