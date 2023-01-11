Beşiktaş'ta Weghorst krizi. 'Ağrılarım var' dedi antrenmana çıkmadı

Beşiktaş'tan ayrılığı gündemde olan ve Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Weghorst'ta yeni bir gelişme yaşandı.
Siyah beyazlıların golcüsü, 11 Ocak günü yapılan sabah antrenmanında, ağrılarını gerekçe göstererek sahada yer almadı.
SALONDA ÇALIŞTI
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre Weghorst, salonda tek başına çalıştı.
Öte yandan Beşiktaş, Weghorst'u yeni bir forvet transferi yapmadan göndermeyecek.
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