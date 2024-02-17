Agrotech’in yerli yazılımı dünyaya açılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Agrotech’in yerli yazılımı dünyaya açılıyor
Tarım ve teknoloji alanında faaliyetlerini sürdüren Agrotech, yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği Bychat yazılımı özelinde Ares Technology Limited’la yıllık white-label iş ortaklığı sözleşmesi imzaladı.

Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği Bychat yazılımı özelinde Ares Technology Limited’la yıllık white-label iş ortaklığı sözleşmesi imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yazılımın iki ayı aşkın süredir devam eden yeterlilik testlerinin başarıyla sonuçlandığı belirtilirken, “Bychat ürünümüzün kullanımı için merkezi Hong Kong’ta bulunan Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu’da 63 ülkede hizmet veren Ares Technology Limited’la bu ülkeleri kapsayan yıllık white-label iş ortaklığı sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile birlikte ilgili firmanın yaklaşık yıllık 1,2 milyar dolar hacme sahip tüm e-ticaret ve dijital dönüşüm süreçleri yüzde 90 bağlı ortaklığımız olan Grid Teknoloji tarafından yapay zekâ ürünümüz Bychat ile sağlanacak olup; bu ticaret hacminin yüzde 2’lik kısmına gelen, yıllık yaklaşık 720 milyon TL, bağlı ortaklığımız Grid Teknoloji’ye ödenecektir. Buradan elde edilecek tutar tam konsolidasyon olarak raporlanan bilançomuza da yansıyacaktır” denildi.

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YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARIYLA GELİŞTİRİLMİŞ BİR ÜRÜN

Agrotech Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz, Ares Technology Limited ile yapılan iş birliğine ilişkin, “Bu adımı, şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşma ve küresel pazarda güçlü bir marka haline gelmesi adına önemli bir süreç olarak görüyoruz. Şirketimizin sadece yerel değil, aynı zamanda küresel düzeyde de rekabetçi olma hedefine ulaşma yolundaki kararlılığının bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bychat yazılımı, Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarıyla geliştirilmiş bir ürünüdür ve bu iş ortaklığıyla birlikte dünya genelinde daha geniş bir kitleye ulaşacağına inanıyoruz. Ares Technology Limited'ın uluslararası alandaki köklü ve etkili yapısı, ürünümüzün küresel pazarda başarılı bir şekilde konumlanmasına yardımcı olacak” dedi.

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