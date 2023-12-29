Agrotech'ten gübre üretimine dev yatırım

Kaynak: Haber Merkezi
Agrotech'ten gübre üretimine dev yatırım
Agrotech'ten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, şirket, gübre üretimi yapan Profert'in yüzde 70'ini satın aldı.

Tarımsal üretim yapan Agrotech, gübre firması Profert'in yüzde 70 hissesini satın alarak, yatırım yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada, şirketin 1 milyon 500 bin TL tutarındaki sermayesinin, yüzde 70’ine karşılık gelen 1 milyon 50 bin TL nominal değerli hisselerinin satın alınmasına ve bir yıl içinde ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Agrotech'in tarımsal üretimde etkin rol oynamasını hedeflediklerini belirten Genel Müdür Hüseyin Demiröz, 9 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederek, şirketlerinin akıllı gübre üreten ilk yerli firma olduğunu söyledi.

KAP'a yollanan açıklamada Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalışmalarını sürdüren Profert Yüksek Teknoloji Güber ve Zirai İlaç Üretim AŞ'nin 1 milyon 500 bin TL tutarındaki sermayesinin, yüzde 70’ine karşılık gelen 1 milyon 50 bin TL nominal değerli hisselerinin yine aynı bedelle satın alınmasına; devir bedelinin 1 yıl içinde ödenmesine karar verildiği ifade edildi.

rurruurr.jpg

Son Haberler
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru Magazin
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu Kültür Sanat
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz Sağlık
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor Sağlık
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor
Sis içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı Yaşam
Sis içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Kız kardeşinin yanındaki adamı vurdu Gündem
Kız kardeşinin yanındaki adamı vurdu