Agrotech'ten gübre üretimine dev yatırım

Tarımsal üretim yapan Agrotech, gübre firması Profert'in yüzde 70 hissesini satın alarak, yatırım yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada, şirketin 1 milyon 500 bin TL tutarındaki sermayesinin, yüzde 70’ine karşılık gelen 1 milyon 50 bin TL nominal değerli hisselerinin satın alınmasına ve bir yıl içinde ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Agrotech'in tarımsal üretimde etkin rol oynamasını hedeflediklerini belirten Genel Müdür Hüseyin Demiröz, 9 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederek, şirketlerinin akıllı gübre üreten ilk yerli firma olduğunu söyledi.

KAP'a yollanan açıklamada Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalışmalarını sürdüren Profert Yüksek Teknoloji Güber ve Zirai İlaç Üretim AŞ'nin 1 milyon 500 bin TL tutarındaki sermayesinin, yüzde 70’ine karşılık gelen 1 milyon 50 bin TL nominal değerli hisselerinin yine aynı bedelle satın alınmasına; devir bedelinin 1 yıl içinde ödenmesine karar verildiği ifade edildi.