Ağzı bir karış açık kalmak deyimin anlamı nedir?

Ağzı bir karış açık kalmak deyimin anlamı nedir? İşte yanıtı…

Ağzı bir karış açık kalmak deyimin anlamı nedir?

Ağzı bir karış açık kalmak deyiminin anlamı: Çok şaşırmak, şaşakalmak.

Ağzı bir karış açık kalmak deyimi, çok şaşırmak ve şaşırıp kalmak anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Herhangi bir durumla karşılaşıldığında aşırı olarak şaşıran kişiler için ağzı açık kalmak deyimi kullanılır.

Ağzı bir karış açık kalmak deyimi karşılaşılan bir durum karşısında şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Örnek cümle: Onca seneden sonra sevdiği arkadaşını birden karşısından görünce ağzı açık kaldı.”

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