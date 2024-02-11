Ağzından burnundan kan gelerek öldü. Uçakta korku dolu anlar

Uluslararası basından alınan bilgiye göre Lufthansa'ya ait, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Almanya'nın Münih şehrine giden uçağın Almanya vatandaşı olduğu öğrenilen 63 yaşındaki adamın öksürdüğünü ve ağzından ve burnundan çok fazla kan geldiği belirtildi.

Görgü tanıklarına göre, adamın eşiyle birlikte uçağa bindiği esnada oldukça hasta göründüğünü, çok terlediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade etti.

"AĞZINDAN LİTRELERCE KAN GELDİ"

Yolculardan Martin Missfelder, olayın sonrasında basına verdiği demeçte, adamın durumunun uçağın kalkmasından kısa süre sonra hızla kötüleşmeye başladığını, ağzından ve burnundan "litrelerce kan" geldiğini söyledi.

Lufthansa’nın sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan bir doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti." İfadelerine yer verildi.

Diğer taraftan söz konusu uçak, olayın ardından 12 saat sürmesi saptanan yolculuğun henüz 2. saati dolmadan tekrar Bangkok'a döndüğü bildirildi.