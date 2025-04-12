'Ah Yalan Dünya' ile şehit yakınları ağlattı

Kaynak: İHA

Polis haftası nedeniyle Tunceli’nde düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, sazı eline aldı. Ah Yalan Dünya”yı seslendirdi. Munzur Üniversitesi’ndeki etkinlikte Vali, şehit yakınları ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı, Duman’ın performansı salonda tüyleri diken diken etti.

Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda eline bağlama alıp "Ah Yalan Dünya" parçasını çaldı. O anlar izleyenlerin tüylerini diken diken ederken, şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.

Tunceli'de, Polis Haftası münasebetiyle Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından polislere moral motivasyon gecesi düzenlendi. Munzur Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra, kamu kurum müdürler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, protokolden çıkarak sahneye geldi. Burada mesai arkadaşlarının yanına geçen Emniyet Müdürü Duman, eline bağlama alıp "Ah Yalan Dünya" parçasını çalmaya başladı. Polis memurunun şarkıyı söylemesi ile birlikte salonda bulunanların tüyleri diken diken oldu. Duygusal anların yaşandığı resitalde protokol üyeleri ve şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

aw431282-01.jpg

aw431282-02.jpg

aw431282-03.jpg

aw431282-04.jpg

aw431282-05.jpg

Son Haberler
Altınordu evinde kayıp
Altınordu evinde kayıp
Mahir Polat için yeni karar! Hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti
Mahir Polat için yeni karar! Hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti
Manchester City'den müthiş geri dönüş
Manchester City'den müthiş geri dönüş
Kayseri’de zirai dona karşı buzlu yöntem! Elma üreticileri tedirgin
Kayseri’de zirai dona karşı buzlu yöntem! Elma üreticileri tedirgin
Fabrikada korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fabrikada korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var