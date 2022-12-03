Okulda olması gereken çocuğun anlattıkları yürekleri dağladı: Bek ellerim nasır. Devlet önce bana sahip çıksın. Ah yavrum ah

Türkiye'de ekonomik kriz gittikçe derinleşmeye devam ederken, sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan 15 yaşındaki çocuğun söyledikleri gündem oldu.

O anları anlatırken gözyaşlarını tutamayan çocuğun videosu sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında, kendisine uzatılan mikrofona açıklamalarda bulunan 15 yaşındaki çocuğun söyledikleri dikkat çekti.

"DEVLET BANA SAHİP ÇIKSIN"

Ailesine destek olmak için 15 yaşında sanayide çalışmaya başladığını söyleyen çocuk, nasır tutan ellerini göstererek isyan etti.

15 yaşındaki çocuk "Devlet bana sahip çıksın, hadi bana destek çıksın devlet..." diye konuştu.

ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

15 yaşındaki çocuğun röportaj sırasında söyledikleri şu şekilde:

"Herkes burada bak elime bak, yemin ediyorum ki okulu sırf çalışmak için bıraktım aileme destek olmak için. Sanayideyim çalışıyorum, hadi bana destek çıksın devlet, elime baksana dayı bak hep nasır tutmuş anladın mı, devlet bana sahip çıksın . Yanlış anlama bak bu kadar doluyum. 15 yaşındayım tamam mı bak sanayide elimi, ayağımı, tırnağımı katıyorum çalışmak için, yemin ediyorum okulda okumak için her şeyi sarf ettim ama hiçbir şeyin karşılığını alamadım."

Ayrıca röportaj sırasında 15 yaşındaki çocuğu dinleyen diğer vatandaşların çocuğa destek olduğu o anlar da kameralara yansıdı.