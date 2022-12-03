3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okulda olması gereken çocuğun anlattıkları yürekleri dağladı: Bek ellerim nasır. Devlet önce bana sahip çıksın. Ah yavru

Okulda olması gereken çocuğun anlattıkları yürekleri dağladı: Bek ellerim nasır. Devlet önce bana sahip çıksın. Ah yavrum ah

15 yaşındaki çocuğun sokak röportajında söyledikleri yüreğinizi dağlayacak... Röportaj sırasında ağlayan çocuk sosyal medyada gündem oldu. 15 yaşındaki çocuk "15 yaşındayım tamam mı bak sanayide elimi, ayağımı, tırnağımı katıyorum çalışmak için... Hadi bana destek çıksın devlet." dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:03
Takip Et

Ah yavrum ah. 15 yaşındaki çocuk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Devlet önce bana sahip çıksın

Okulda olması gereken çocuğun anlattıkları yürekleri dağladı: Bek ellerim nasır. Devlet önce bana sahip çıksın. Ah yavrum ah
+
Aa
-

Türkiye'de ekonomik kriz gittikçe derinleşmeye devam ederken, sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan 15 yaşındaki çocuğun söyledikleri gündem oldu.

O anları anlatırken gözyaşlarını tutamayan çocuğun videosu sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. 

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında, kendisine uzatılan mikrofona açıklamalarda bulunan 15 yaşındaki çocuğun söyledikleri dikkat çekti.

"DEVLET BANA SAHİP ÇIKSIN"

Ailesine destek olmak için 15 yaşında sanayide çalışmaya başladığını söyleyen çocuk, nasır tutan ellerini göstererek isyan etti.

15 yaşındaki çocuk "Devlet bana sahip çıksın, hadi bana destek çıksın devlet..." diye konuştu. 

ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

15 yaşındaki çocuğun röportaj sırasında söyledikleri şu şekilde:

"Herkes burada bak elime bak, yemin ediyorum ki okulu sırf çalışmak için bıraktım aileme destek olmak için. Sanayideyim çalışıyorum, hadi bana destek çıksın devlet, elime baksana dayı bak hep nasır tutmuş anladın mı, devlet bana sahip çıksın . Yanlış anlama bak bu kadar doluyum. 15 yaşındayım tamam mı bak sanayide elimi, ayağımı, tırnağımı katıyorum çalışmak için, yemin ediyorum okulda okumak için her şeyi sarf ettim ama hiçbir şeyin karşılığını alamadım."

Ayrıca röportaj sırasında 15 yaşındaki çocuğu dinleyen diğer vatandaşların çocuğa destek olduğu o anlar da kameralara yansıdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Oğuzhan
3.12.2022 16:14
Ağlayasım geldi izlerken okuması geren yaşta hayat ekmek mücadelesi veriyor , bir gelişmiş ülkede Ab ülkelerinde böyle bir çocuk bulmazsın okumak mecburi 11 sınıfa kadar ya bizde yoksulluk.  
 
Laf salatası güzelde karın doyurmuyor.
3.12.2022 16:10
hep siyasiler hep LAF SALATASI yapıyorlar, bilmiyorlar ki herkes domates, maydanoz, biber vs.den oluşan salata istiyor. Bu yemeği yemek içinde radikal kararlar alması gerekiyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
2
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Motorine zam 
3
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
5
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
6
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
7
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı
﻿İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı
﻿İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı
﻿Metruk binada korkutan yangın
﻿Metruk binada korkutan yangın
﻿Metruk binada korkutan yangın
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Gece çalındı sabah yerinde bulundu
﻿Gece çalındı sabah yerinde bulundu
﻿Gece çalındı sabah yerinde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.