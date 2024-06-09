Ah Zehra Güneş. Hande Baladın müjdesi. Sen de mi İlkin Aydın

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Ah Zehra Güneş. Hande Baladın müjdesi. Sen de mi İlkin Aydın

Zehra Güneş, Handi Baladın ve İlkin Aydın'la ilgili açıklama geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong’a giden Voleybol Kadın Milli Takım'ın sakat oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı.

Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi:

ABD’deki maçlarda boynundaki sorun nedeniyle süre alamayan Hande Baladın’ın hiçbir sıkıntısı kalmadı ve 3. ayak karşılaşmalarında süre alabilecek. Orta oyuncumuz Zehra Güneş ise menisküs sakatlığı nedeniyle Türkiye’de kaldı ve 2 hafta tedavisine burada devam edilecek. ABD dönüşü İstanbul’daki antrenman sırasında ayak bileğinde burkulma yaşayan İlkin Aydın, takımla beraber Hong Kong’a gitti ve Tayland’da yapılacak Final Etabı’nda yer alabilmesi için tedavisi yoğun şekilde sürüyor.”

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