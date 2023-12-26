Aha dayıya sor demişti. Adanalı gaspçı parayı buldu soluğu Medine’de aldı

Adana’da gasp yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için polis aracına götürülürken gazetecilerle yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem olan Hüseyin Taşkıran, yıllar sonra Medine’de ortaya çıktı.

“Aha dayıya sor” repliği ile hemen herkesin diline dolanan Taşkıran’ın yıllar içindeki değişimi ise dikkat çekti.

Gözaltındaki diyaloğunda Kur’an sattığını ve 4 kere hacca gittiğini iddia eden ve devamında da yanındaki polisi işaret ederek “Aha dayıya sor” diyerek gülen Taşkıran, bu kez Medine’den paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

2015 yılında yaşanan gasp ve gözaltı olayının ardından o anların görüntüsü uzun süre konuşulurken, Taşkıran’ın hareketleri skeçlere bile konu olmuştu.

Yahya Karataş adıyla açılan TikTok hesabında paylaşılan videolarda Adanalı gaspçının çok değiştiği görüldü.

Estetikle burnunu yaptıran gaspçı fenomenin Medine'den videolar paylaştığı görüldü.

Video Arşiv Kaynak: İHA