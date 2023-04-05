Haluk Levent 1 milyar lira ile ne yapılacağını açıkladı. Helal olsun sana çocuk...

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Twitter'dan yaptığı açıklamada, depremzedeler için konutlar yapacağını söyleyen Levent "Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde, 83 metre kare" dedi.

Depremin ardından 1 milyar liranın üstünde yardım yaptıklarını aktaran Levent, kalan bağışlarla konut yapacaklarını söyledi.

HALUK LEVENT DEPREM BÖLGESİ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ PROJEYİ AÇIKLADI

"Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL'nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik" diyen Levent, "Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk etapta 1150 ev inşa etmeyi planladıklarını belirten Haluk Levent, şöyle devam etti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz. Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda AFAD'dan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, SMA gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için."