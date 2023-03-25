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Haluk Levent AHBAP'ın gelirini açıkladı. Afet bölgesi harcamalarını da duyurdu 

Haluk Levent, sosyal medya hesabından kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin toplam gelirini, TÜRMOB'un denetim raporunu ve deprem bölgesinde yaptıkları harcamaları tek tek paylaştı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:07
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Ahbap'ın geliri açıklandı: Haluk Levent duyurdu

Haluk Levent AHBAP'ın gelirini açıkladı. Afet bölgesi harcamalarını da duyurdu 
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Editör: Gülsüm Acıyan

Deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri dayanışma kampanyaları ile dikkat çeken AHBAP Derneği’nin denetim raporu yayınlandı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde ağır yıkımlar meydana geldi. 

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile bölgelere giderek çalışmalara başlayan Haluk Levent, bu zamana kadar harcanan tutarı ve planları paylaştı. 

Twitter hesabından sık sık yaptıkları yardımları ve gelen bağışları paylaşan Haluk Levent, bu sefer de Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan AHBAP'ın denetim raporunu paylaştı. 

Haluk Levent, 40 gün içinde gelen bağışların 3'te 1'ini kullandıklarını duyurdu.

"10 İLDE TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Toplanan bağışları ve derneğin gelirini açıklayan Levent, "Afetin yaşandığı ilk günden beri 10 ilde binden fazla AHBAP gönüllüsü ile bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"DERNEĞİN TÜM GELİRİ 2 MİLYAR 994 MİLYON"

Haluk Levent, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından AHBAP Derneği'yle ilgili denetim raporuna yer verilen Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

1) Denetim raporu 6 -28 Şubat dönemini kapsamaktadır. Tüm dernek gelirimiz 2.994.991.715,49 TL'dir Deprem bölgesi mal/hizmet alımlarına ilişkin nakit çıkışları ise Şubat'ta 409.162.000 TL Mart'ta 361.841.944 TL Mart ayında sözleşmesi olan ve vadesi bekleyen ödeme ise 310.097.786 TL'dir.

2) Gelen bağışların kalanı için ise ihtiyaç önceliğine göre planlama devam ediyor. Önümüzdeki hafta muazzam bir proje açıklayacağız. Denetimler periyodik aralıklarla devam edecek, derneğimiz şubat ayı Denetim Raporunu paylaştığı gibi, diğer denetim raporlarını da yakında paylaşacak.

"GELEN BAĞIŞLARIN 3'TE 1'İNİ KULLANDIK"

3) 40 gün içinde gelen bağışların 3'te 1'ini kullandık. Kalan parayı en yakın zamanda sağlıklı ve düzenli bir şekilde kullanacağız. 250'nin üzerinde fatura var ve hepsi denetimden geçti. Yakında da İçişleri Bakanlığı denetimine sunulacak.

4) Bu 1 milyar TL ile neler yaptık? Aşağıdaki videoda görebilirsiniz. Ahbap depolarından gün be gün ihtiyaç olan şehirlere sevkiyat yapılmaktadır. İrsaliyesinden teslim tutanağına kadar evraklarımız mevcut...

5) TURMOB denetim ekibinin Şubat Denetim Raporu sonucuyla ilgili sunumunu sizlerle paylaşıyorum. Ayrıntılı denetim raporuna ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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