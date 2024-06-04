Ahh Zehra Güneş. Sen de mi Hande Baladın

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını kayıpsız tamamladı.
ABD'deki maçlarda Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi yenerek büyük başarıya imza atan Filenin Sultanları, 3. hafta maçlarına Hong Kong'ta çıkacak.
Maçların programı şöyle:
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya
Ancak maçlar öncesi iki yıldızdan gelen haberler üzüntü yarattı.
A Milli Takımımız'ın yıldızları Zehra Güneş ile Handa Baladın'ın sakatlıklarının sürdüğü belirtildi.
ABD'deki maçların son ikisinde oynayamayan Zehra Güneş'in Hong Kong'ta da forma giyemeyeceği, ancak Paris Olimpiyatları'na yetişebileceği öğrenildi.
Tedavisi süren Hande Baladın'ın da oynama şansının düşük olduğu ifade edildi.