Ahıra giren sokak köpekleri onlarca koyunu telef etti.

Olay, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Göbel Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikamet ettiği evinin yanındaki ahırda yaklaşık 80 koyunu besleyen Levent Güdücü’nün ahırına, sokak köpekleri saldırdı. Ahıra giren sokak köpekleri 22 koyunu boğarak öldürdü. 9 koyunu da çeşitli yerlerinden ısırarak yaralayan sokak köpeklerini Güdücü ahırdan çıkardı.

Gelen sesler üzerine ahıra koşan Güdücü, sokak köpeklerini ahırdan çıkartarak uzaklaştırdıktan sonra yetkilileri aradı.

Güdücü yaptığı açıklamada, “Sokak köpekleri 22 koyunumu telef etti, 9 koyunumu da yaraladı. Olaydan sonra yetkilileri aradım. Mağdur durumdayım, rabbim kimseyi böyle sınav yapmasın. Köpekler sanki koyunlarımın içlerinden seçerek yemiş. İki çocuğum var ve ailemin geçim kaynağı idi bunlar, kurbanda satarak aldığımız yere paranın bir kısmı ile borcumu ödeyip, geri kalan ile yem alacaktım" diye konuştu.