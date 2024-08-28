Ahırın damını kumarhaneye çevirdiler

Balıkesir'de yaklaşık bir ay önce polis tarafından yasa dışı işlettikleri 3 kumarhanesi de kapatılan 3 şahıs, uslanmadı. Bu defa kırsal bölgede bulunan bir hayvan damını kumarhaneye çeviren aynı kişiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kumar oynatan ve oynayan kişilere toplamda 100 bin TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün adrese yapılan baskında hayvan damı-sayası olan yapı üzerinde bulunan ve kumarhaneye çevrilen oda içerisindeki yuvarlak masada oturan 8 kişiyi kumar oynarken, bu şahısların yanında bulunan 3 kişiyi de kumar oynamak için sıra beklerken yakaladı.

Operasyon sonucunda yapılan aramada; kumarda kullanılan 36 bin 525 TL para, bin 100 dolar, 9 deste 106'lı iskambil oyun kağıdı, 80 adet marka-pula el konuldu. Kumar oyunlarını ortak olarak organize eden K.Y., A.İ. ve M.G. isimli 3 şahıs suçüstü yakalanarak haklarında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslara 100 bin lira para cezası kesildi.

