Ahırın liderini Binali Yıldırım'a hediye edecekler

Tokat’ın Bağlarbaşı köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak'ın çiftliğinde nadir görülen bir olay yaşandı.

Kuzularından birinde diğerlerinden farklı olarak dört boynuz yeri olduğunu fark eden Koçak, bu yıl aynı koyundan bir kuzu daha aldı. Koçak, bu kuzunun da dört boynuzlu olduğunu gördü.

Durumu veterinerine danışan besici, bunun nadir görülen bir durum olduğunu ancak herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendi. 68 yıldır hayvancılıkla uğraşan tecrübeli besicinin bir buçuk yaşında olan dört boynuzlu koçu, ahırda diğer koyunlara liderlik yapıyor.

SATIN ALDIĞI KOÇU BİNALİ YILDIRIM'A HEDİYE EDECEK

Dört boynuzlu koçu gören Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet, bu koçu 20 bin lira karşılığında satın aldı ve köye yapılan katkılardan dolayı son başbakan Binali Yıldırım’a bu ender görülen koçu hediye etmeyi planlıyor. Koç, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Binali Yıldırım’a hediye edilecek.

"23 BİN İSTEDİLER AMA 20 BİNE ALDIK"

4 boynuzlu koça pazarlık yaptıklarını ifade eden Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet, "Son Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in köyümüze çok hizmetleri oldu. Biz de köy muhtarlığı olarak jest yapmak için 4 boynuzlu koçumuzu sayın Yıldırım’a hediye edeceğiz. Pazarlık Murat Koçak ile biraz zor oldu. 23 bin istediler ama 20 bine aldık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"KÖYÜMÜZE VERDİĞİ KATKILARDAN DOLAYI HEDİYE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

4 boynuzlu koç satıcısı Murat Koçak ise, "47 yaşındayım. 2 yıldır koyunumuz 2 boynuzlu olmasına rağmen toklusu 4 boynuzlu doğuyor. Bağlarbaşı Köyü Muhtarımız Ali Kuvvet bunu öğrenmiş. Geldi pazarlık yaptık. Binali Yıldırım Bey'in köyümüze verdiği katkılardan dolayı hediye edeceğini söyledi. Biz de muhtarımıza verdik. 20 bine anlaştık. Başbakanımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.