Ahlakını yitiren savaş!..

Başlığa bakıp da "savaşın ahlakı olur mu" demeyin...

Büyük Atatürk'ün dediği gibi, "Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir" sözü de gösteriyor ki, kirli savaşlar sadece birbirine düşman askerleri değil, merhameti, masumiyeti ve insanlığı da kan dolmuş siperlere gömüyor, insanlık ise pervasızca seyrediyor...

İsrail- Filistin Savaşı'ndaki kirli manzaraları görmek için sadece havada uçuşan roketlere, evlerin üzerinde patlayan bombalara, camileri- kiliseleri vuran füzelere, kan kusan helikopterlere ve gökyüzünde insafsızca ölüm taşıyan uçaklara bakmak da yetmiyor...

Savaşın kirini kanlı bir balçığa dönüştüren asıl mesele, masum sivillerin, (en çok da dünyadan habersiz bebeklerin-çocukların) acımasızca katledilmesi...

Evet; ABD'nin Irak'ı işgalinde, El Kaide'nin Irak'ın dörtte üçünü ele geçirdi dönemde, IŞİD yanlılarının Muammer Kaddafi'yi linç ettiği Libya'da ve 2011'de kışkırtılan Suriye iç savaşında da yüzbinlerce sivil ve çocuk yeraltı kaynaklarının yağması sırasında acımasızca katledildi...

Sadece Orta Doğu'da değil; oradan Türkiye'ye sızan PKK, El Kaide ve IŞİD saldırıları nedeniyle, Suruç'ta-Ankara'da- İstanbul'da- Antep'te ve diğer kentlerdeki intihar eylemlerinde, bombalı saldırılarda da yüzlerce masum insan can verdi...

Velhasıl savaş gibi kirli terörün de en büyük hedefi, siviller oldu...