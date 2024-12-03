'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısıydı... Görevinden affını istedi

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcıyken son yayımlanan HSYK kararnamesi ile Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ahmet Çolak, görevinden affını isteyen bir dilekçe verdi. Savcı Ahmet Çolak'ın ailevi sebepler nedeni ile görev yerinin değiştirilmesini talep ettiği öğrenildi.

Aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla soruşturma yürüten ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "Ahmak" soruşturmasını başlatan eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Savcı Ahmet Çolak’ın ailevi nedenlere Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) dilekçe ile başvurularak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden affını istediği öğrenildi.

HSK’nin, Ahmet Çolak’ın mazeret dilekçesini kabul etmesi durumunda önümüzdeki günlerde ek bir kararname yayımlayarak Çaycuma C'umhuriyet Başsavcılığına yeni bir atama yapması bekleniyor.