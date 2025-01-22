Ahmed Kutucu'dan Galatasaray'a kötü haber

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Ahmed Kutucu'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın devre arası transfer hedeflerinden biri olan Ahmed Kutucu ile ilk görüşme olumsuz geçti.

İkas Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu transferi için ısrarlı olan Galatasaray bu transferi bitirmek noktasına gelmişti.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ GEÇTİ

Ancak Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, Eyüpspor'la yaptığı görüşmelerin ardından Ahmed Kutucu ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan bu ilk görüşme olumsuz geçti.

Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray ile büyük oranda anlaştıklarını açıklamıştı. Kulaksız "Ahmed Kutucu için Galatasaray ile % 80'lere geldik. Henüz bitmiş resmiyete dökmedik. 24 saat içerisinde bu transferin netlik kazanacağını düşünüyorum. Pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu tarafıyla görüşülecek. Galatasaray'la çok küçük detaylar kaldı. Onları da görüştükten sonra sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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