Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'a ne kadar para verdiği ortaya çıktı

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla başlayan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevi bırakmasıyla devam eden süreçte ortaya peş peşe flaş iddialar atılıyor.

Son iddia bölgenin en büyük gazetelerinden Karadeniz'den geldi.

Karadeniz Gazetesi'nde adı verilmeyen "önemli bir isim" Ağaoğlu'nu eleştirirken, Ertuğrul Doğan'ın kulübe ne kadar para verdiğini de açıkladı. Karadeniz Gazetesi'ndeki olay yazıdan bir bölüm şöyle:

"Seni 4 yıl omuzunda taşıyan Ertuğrul Doğan’ın arkasından iş çeviriyorsun hain ilan ettirmeye çalışıyorsun!

Cebinden kuruş harcamadan Ertuğrul Doğan’ın verdiği 13 milyon euro (262 milyon TL) ile ayakta kaldın. Kulüp batma noktasına geldi, kaçtın gittin. Şimdi sosyal medyada troller tutturup Ertuğrul Doğan’ın aleyhine paylaşımlar yaptırıyorsun. Bu kulüp için canını veren insanı ‘hain’ ilan ettirmeye çalışıyorsun. Madem gitmeyecektin neden istifa ettin?

Mağdur edebiyatı yapıp, camia ve taraftarı kandırmaya çalışıyorsun. Futbolcular senin yüzünden kulübe ihtarlar çekiyor. Eğer ödemeler yapılmazsa bedelsiz gidecekler. Senin bıraktığın enkazı kaldırmak isteyen Ertuğrul Doğan’ı trollerinle küstürmeye çalışıyorsun. Hala entrika peşindesin. Bu kulübe daha fazla zarar verme.”