Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor'a dev destek!

Trabzonspor’un kısa süre önce başlattığı TS Black Card kampanyası, bordo-mavili camianın önde gelen isimlerinden yoğun ilgi gördü. Başkan Ertuğrul Doğan’ın 61 kart alarak öncülük ettiği projeye eski başkanlar da katıldı.

AĞAOĞLU’NDAN REKOR DESTEK

Sadri Şener’in ardından uzun süredir sessizliğini koruyan Ahmet Ağaoğlu, 101 adet TS Black Card satın alarak şu ana kadarki en yüksek bağışı yapan isim oldu. Ağaoğlu’nun katkısı kulübe 505 bin Euro gelir sağladı.

TRABZONSPOR'DAN 'ŞAMPİYON BAŞKAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski başkana teşekkür etti:

“Şampiyon Başkanlarımızdan Sayın Ahmet Ağaoğlu 101 adet TS Black Card satın alarak kulübümüze 505 bin Euro’luk katkı sağlamıştır. Teşekkürler Ahmet Ağaoğlu.”

GELİR 4 MİLYON EURO’YA YAKLAŞTI

Trabzonspor, bu kampanya sayesinde şu ana kadar yaklaşık 4 milyon Euro gelir elde etti.