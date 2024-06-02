Ahmet Çakar Ali Koç'u derede boğdu!

Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun merakla beklenen buluşması gerçekleşti.

Ülker Stadı'nda binlerce taraftarın katıldığı törende, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam kendisini 2 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı organizasyonda dikkat çeken bir an yaşandı.

Başkan Ali Koç, "Mourinho ile taraftarımız arasında gönül bağı sözleşmesi imzalayacağız" diyerek tribünden 3 kişiyi kürsüye davet etti. Kişileri yönetim kurulundaki arkadaşlarının seçmesini istedi.

Kürsüye ilk çıkan isimler GFB taraftar grubunun liderlerinden Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan oldu. Ardından bir kadın taraftar da çocuğuyla birlikte Mourinho'nun yanına geldi.

Bu sırada Cem Gölbaşı, Jose Mourinho'ya, "GFB" atkısı takmak istedi. Başkan Ali Koç hemen müdahale ederek buna izin vermedi. Ardından 61 yaşındaki Portekizli hoca ile kürsüdekiler beraber fotoğraf çektirip, tribünleri selamladı.

Yaşanan bu anlara en sert tepkiyi ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar gösterdi. X'teki hesabından paylaşım yapan Çakar, "Mourinho ile imza töreninde bulunan bu şahıslar kim? Burada ne işleri var? Ah Ali Koç ah. Yine okyanusu geçip derede boğuluyorsun ….." ifadesini kullandı.

Bazı Fenerbahçeli taraftarların da tribün liderlerinin kürsüde yer almasından rahatsız olduğuna dair paylaşımları dikkat çekti.