Ahmet Çakar Ali Koç'u derede boğdu!

Düzenleme: Ökkeş Bölükbaşı
Ahmet Çakar Ali Koç'u derede boğdu!

Ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar, Jose Mourinho'nun imza törenindeki skandalı ortaya çıkardı, Ali Koç'a "Okyanus'u geçip derede boğuluyorsun" dedi.

Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun merakla beklenen buluşması gerçekleşti.

Ülker Stadı'nda binlerce taraftarın katıldığı törende, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam kendisini 2 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı organizasyonda dikkat çeken bir an yaşandı.

Başkan Ali Koç, "Mourinho ile taraftarımız arasında gönül bağı sözleşmesi imzalayacağız" diyerek tribünden 3 kişiyi kürsüye davet etti. Kişileri yönetim kurulundaki arkadaşlarının seçmesini istedi.

bef6d581-9e35-4455-a6d7-3ea8a8a456b0.jpeg

Kürsüye ilk çıkan isimler GFB taraftar grubunun liderlerinden Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan oldu. Ardından bir kadın taraftar da çocuğuyla birlikte Mourinho'nun yanına geldi.

Bu sırada Cem Gölbaşı, Jose Mourinho'ya, "GFB" atkısı takmak istedi. Başkan Ali Koç hemen müdahale ederek buna izin vermedi. Ardından 61 yaşındaki Portekizli hoca ile kürsüdekiler beraber fotoğraf çektirip, tribünleri selamladı.

gpfancoxwaaplor.jpeg

Yaşanan bu anlara en sert tepkiyi ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar gösterdi. X'teki hesabından paylaşım yapan Çakar, "Mourinho ile imza töreninde bulunan bu şahıslar kim? Burada ne işleri var? Ah Ali Koç ah. Yine okyanusu geçip derede boğuluyorsun ….." ifadesini kullandı.

whatsapp-image-2024-06-02-at-21-14-56.jpeg

Bazı Fenerbahçeli taraftarların da tribün liderlerinin kürsüde yer almasından rahatsız olduğuna dair paylaşımları dikkat çekti.

İlgili Haberler
TFF yöneticisinden Ali Koç'a büyük destek
Fenerbahçe'nin Mourinho ile federasyona attığı golü açıkladı
Son Haberler
Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Tekrar edilen seçimlerde yalnızca 8 kişi oy kullandı. Muhtarlık seçimlerinde bir kişi ölmüştü Yerel Haberler
Tekrar edilen seçimlerde yalnızca 8 kişi oy kullandı. Muhtarlık seçimlerinde bir kişi ölmüştü
TFF yöneticisinden Ali Koç'a büyük destek Spor
TFF yöneticisinden Ali Koç'a büyük destek
İsraillilerin o ülkeye girişleri resmen yasaklanıyor Dünya
İsraillilerin o ülkeye girişleri resmen yasaklanıyor
Bir iddialı marka daha Türkiye otomobil pazarına geliyor Otomotiv
Bir iddialı marka daha Türkiye otomobil pazarına geliyor
Ankara’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı Yerel Haberler
Ankara’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı