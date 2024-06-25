Ahmet Çakar Büyükekşi'nin kararını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Büyükekşi'nin kararını açıkladı

TFF'de seçimler yaklaşırken Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin ne yapacağını açıkladı.

Süper Lig’de ve milli takımda yaşanan skandallar ile adı gündemden düşmeyen Türkiye Futbol Federasyonu’nda seçim tarihi iyice yaklaştı.

18 Temmuz’da yapılacak olan genel kurulda delegeler yeni federasyon başkanını seçecek.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi henüz adaylığını açıklamazken Ahmet Çakar sürpriz bir iddia ortaya attı.

thumbs-b-c-dffe25b8afa740f1cfe33e1a8dce23ef.jpg

"ADAY OLACAK VE KAYBEDECEK"

Büyükekşi'nin yeniden aday olacağını iddia eden Ahmet Çakar, "En büyük yalan şu 'Türk futbolunda siyaset var' hayır efendim öyle bir şey yok. Bunlar uydurma laflar. TFF Başkanlık seçiminde de Mehmet Büyükekşi aday olacak ama bana göre kaybedecek" dedi.

"ISRARLA KOLTUĞUNDA OTURMAK İSTİYOR"

Galatasaray dışında hiçbir kulübün dışına gidemeyeceğini söyleyen Çakar, "İddia ediyorum Büyükekşi Türkiye'de sadece Galatasaray stadına girebilir. Beşiktaş ve Trabzonspor stadına giremez. Kadıköy'den ise balık bile alamaz, yanından yaklaşamaz. Pes etmeyi bilmiyor, ısrarla koltuğunda oturmak istiyor" ifadelerini kullandı.

ahmet-cakar-galatasaray-da-bir-oyuncuda-tuhaflik-var-benim-burada-ne-isim-var-gibi-duruyor-h17615-1ab96.jpg

Ahmet Çakar Kimdir?

3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir hekim, eski hakem ve spor yorumcusudur.

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlamış ve 1986 yılında pratisyen hekim olarak göreve başlamıştır.

Babası da bir doktor olan Ahmet Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’den fazla uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetmiştir. Ayrıca, Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa kupalarında üst düzey maç yönetmiş iki hakemden biridir.

1997 yılında hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra medyaya adım atan Çakar köşe yazarlığı ve yorumculuk yapan Çakar “Beyaz Futbol” ve “Sansürsüz Futbol” programlarında yorumculuk yapmakta ve Sabah gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır

İlgili Haberler
Cenk Tosun'un Arda Güler'in ensesine tokat atıp suçu başkasına attığı an
Hande Baladın paylaştı yer yerinden oynadı. Nefes Nefese
Fenerbahçe sessiz sedasız imzayı attırdı. Yıldız isim geri döndü
Son Haberler
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun Gündem
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir Ekonomi
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir
Erdoğan Putin ile görüştü Gündem
Erdoğan Putin ile görüştü
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları Sağlık
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı Gündem
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı
TFF'nin beleşçileri tekme tokat birbirine girdi. Alman polisi alarma geçti Spor
TFF'nin beleşçileri tekme tokat birbirine girdi. Alman polisi alarma geçti
Merkez Bankası altın rezervleri düştü dolar rezervi çok az da olsa arttı Ekonomi
Merkez Bankası altın rezervleri düştü dolar rezervi çok az da olsa arttı