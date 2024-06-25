Ahmet Çakar Büyükekşi'nin kararını açıkladı

Süper Lig’de ve milli takımda yaşanan skandallar ile adı gündemden düşmeyen Türkiye Futbol Federasyonu’nda seçim tarihi iyice yaklaştı.

18 Temmuz’da yapılacak olan genel kurulda delegeler yeni federasyon başkanını seçecek.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi henüz adaylığını açıklamazken Ahmet Çakar sürpriz bir iddia ortaya attı.

"ADAY OLACAK VE KAYBEDECEK"

Büyükekşi'nin yeniden aday olacağını iddia eden Ahmet Çakar, "En büyük yalan şu 'Türk futbolunda siyaset var' hayır efendim öyle bir şey yok. Bunlar uydurma laflar. TFF Başkanlık seçiminde de Mehmet Büyükekşi aday olacak ama bana göre kaybedecek" dedi.

"ISRARLA KOLTUĞUNDA OTURMAK İSTİYOR"

Galatasaray dışında hiçbir kulübün dışına gidemeyeceğini söyleyen Çakar, "İddia ediyorum Büyükekşi Türkiye'de sadece Galatasaray stadına girebilir. Beşiktaş ve Trabzonspor stadına giremez. Kadıköy'den ise balık bile alamaz, yanından yaklaşamaz. Pes etmeyi bilmiyor, ısrarla koltuğunda oturmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar Kimdir?

3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir hekim, eski hakem ve spor yorumcusudur.

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlamış ve 1986 yılında pratisyen hekim olarak göreve başlamıştır.

Babası da bir doktor olan Ahmet Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’den fazla uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetmiştir. Ayrıca, Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa kupalarında üst düzey maç yönetmiş iki hakemden biridir.

1997 yılında hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra medyaya adım atan Çakar köşe yazarlığı ve yorumculuk yapan Çakar “Beyaz Futbol” ve “Sansürsüz Futbol” programlarında yorumculuk yapmakta ve Sabah gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır