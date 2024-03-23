Ahmet Çakar çok kızdı: Mahkemeye veririm. Çocuk oyuncağı değil bu işler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ve Süper Kupa açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Çakar, BTV'de katıldığı programda şunları söyledi:

"Fenerbahçe ne istiyormuş? 'Süper Kupa sezon sonu oynansın, ligler erken bitsin' öyle bir şey yok, geçsinler bu işleri. Sen hem sezon ortası tarihine ağzını açmayacaksın hem Arabistan'a karşı gelmeyeceksin hem de ağız değiştirip sezon sonu oynanmasını istiyorsun. TFF anahtarını da al o zaman kararları sen ver.

Diyelim benim milyon Dolarlarım var. Sezon başı Fenerbahçe'nin kadrosuna baktım hisse aldım ve milyonlarımı yatırdım. Ne olacak benim paralarım? Mahkemeye veririm. Sen Genel Kurul'da bu kararı alsan bile devlet sana izin vermez. SPK da izin vermez. Ligden çekilemezler. Çocuk oyuncağı değil bu işler."