Ahmet Çakar çok kızdı: Mahkemeye veririm. Çocuk oyuncağı değil bu işler

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar çok kızdı: Mahkemeye veririm. Çocuk oyuncağı değil bu işler
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ve Süper Kupa açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Çakar, BTV'de katıldığı programda şunları söyledi:

"Fenerbahçe ne istiyormuş? 'Süper Kupa sezon sonu oynansın, ligler erken bitsin' öyle bir şey yok, geçsinler bu işleri. Sen hem sezon ortası tarihine ağzını açmayacaksın hem Arabistan'a karşı gelmeyeceksin hem de ağız değiştirip sezon sonu oynanmasını istiyorsun. TFF anahtarını da al o zaman kararları sen ver.

Diyelim benim milyon Dolarlarım var. Sezon başı Fenerbahçe'nin kadrosuna baktım hisse aldım ve milyonlarımı yatırdım. Ne olacak benim paralarım? Mahkemeye veririm. Sen Genel Kurul'da bu kararı alsan bile devlet sana izin vermez. SPK da izin vermez. Ligden çekilemezler. Çocuk oyuncağı değil bu işler."

Son Haberler
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48 saat sonra açıklama geldi! Afrikalı öğrencilerden HIV ve HPV bulaştı iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı Gündem
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48 saat sonra açıklama geldi! Afrikalı öğrencilerden HIV ve HPV bulaştı iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı
Japonya'da eski Kıdemli Bakan Yardımcısı'na 'kumarhane rüşvetinden' verilen cezalar onandı Dünya
Japonya'da eski Kıdemli Bakan Yardımcısı'na 'kumarhane rüşvetinden' verilen cezalar onandı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Yıllardır ücretsiz olan uygulama resmen yasaklandı Ekonomi
Yıllardır ücretsiz olan uygulama resmen yasaklandı
Mehmet Çetinkaya dinleyenleri şok etti: "Karabük açık hava genelevine döndü" Gündem
Mehmet Çetinkaya dinleyenleri şok etti: "Karabük açık hava genelevine döndü"
Ölü bebeğini 56 yıl karnında taşıdı. Evladından ayrıldığı gün hayatını kaybetti Dünya
Ölü bebeğini 56 yıl karnında taşıdı. Evladından ayrıldığı gün hayatını kaybetti